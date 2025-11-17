В России с 1 января у 5 млн человек поднимется зарплата за счет роста МРОТ

Заработная плата увеличилась уже у 4,2 млн работников, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев

Редакция сайта ТАСС

Председатель ФНПР Сергей Черногаев © Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Заработная плата вырастет примерно у 5 млн россиян за счет законодательно установленной нормы об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также

Щедро или не очень: на что повлияет 20-процентное повышение МРОТ в 2026 году

"Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 млн работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у 5 млн работников", - сказал он.

Черногаев также отметил, что внесены изменения в ТК РФ в части установления дополнительных выплат работникам, выполняющим функции наставников в сфере труда. Это норма коснулась 4 млн человек.