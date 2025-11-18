В России создали штаб по защите покупателей недвижимости

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российская гильдия риелторов (РГР) создала штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости, сообщили ТАСС в пресс-службе РГР.

"В (РГР) начал работу Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы", - отмечается в сообщении.

Также в гильдии заработает единый канал сбора обращений по горячей линии.

Обращения рассмотрят на рабочих консультациях, на встречах с представителями правоохранительных органов, законодательной власти, с юристами, адвокатами, нотариусами и другими специалистами. Оперативный штаб РГР выявит ключевые риски, типичные сценарии и точки уязвимости сделки, обсудит предложения участников встреч. Основной задачей в РГР ставят передать предложения по защите добросовестного покупателя и снижению рисков и убытков заинтересованным участникам рынка, депутатам.

Как отметили в оперативном штабе РГР, в некоторых регионах РФ зафиксирован рост случаев, когда продавцы, действующие под влиянием мошенников, после получения денег пытаются оспорить совершенные сделки и вернуть себе отчужденное жилье. Подобные ситуации приводят к тому, что добросовестные покупатели, сотрудники агентств недвижимости, участники и вдовы участников СВО, нотариусы, банки, страховые организации, а также предприниматели смежных отраслей несут значительные финансовые и репутационные потери.