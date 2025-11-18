Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в октябре вырос в 2,6 раза

За 10 месяцев в РФ из Республики Корея поставили автомобили общей стоимостью $910 млн

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 18 ноября. /ТАСС/. Стоимостной объем импорта автомобилей из Республики Корея в Россию в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года вырос в 2,6 раза. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской таможенной службы.

Читайте также

Утилизационный сбор в РФ. Новые правила расчета и перенос сроков

В октябре 2025 года из Южной Кореи в Россию было поставлено автомобилей на $142,3 млн, в октябре 2024 года показатель составил $54 млн.

При этом импортные поставки машин в сентябре 2025 года были больше: $149 млн (это наивысший с начала года уровень). В августе импорт автомобилей составил $93 млн, в июле - $108 млн.

За 10 месяцев 2025 года в Россию из Республики Корея поставили автомобили общей стоимостью $910 млн. В аналогичный период 2024 года показатель составил $529 млн, в 2023 году - $570 млн. В период с января по октябрь Россия занимает 11-е место среди импортеров машин из Южной Кореи. На первом месте США ($24,7 млрд), затем Канада ($4,5 млрд), Киргизия ($2,6 млрд). Казахстан на 7-м месте ($1,5 млрд).

За весь 2024 год в Россию из Южной Кореи было импортировано автомобилей на $588 млн.

Ранее правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей, которые вступят в силу 1 декабря 2025 года. Базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 л. с. для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты.