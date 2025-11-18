"Газпром трансгаз Томск" произвел переключение для подачи газа через ГРС-2 Омска

Подразделения компании готовятся к проведению восстановительных работ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром трансгаз Томск" произвел переключение в системе для подачи газа через газораспределительную станцию № 2 (ГРС-2) Омска после возгорания газопровода-отвода к ГРС-3 около села Ростовка в Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"18 ноября в 05:13 мск в районе поселка Ростовка Омского района Омской области произошел разрыв с возгоранием газопровода-отвода к ГРС-3 города Омска. Пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, произведена локализация и ликвидация открытого горения. Осуществлено переключение в системе газораспределения для обеспечения подачи газа через ГРС-2 города Омска", - сказали в компании.

Подразделения "Газпром трансгаз Томск" готовятся к проведению восстановительных работ. Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия.

Ранее в УФСБ России по региону сообщили ТАСС, что возгорание газопровода около села Ростовка в Омской области произошло в результате проведения ремонтных работ на наземном газопроводе.

Возгорание произошло рядом с селом Ростовка утром 18 ноября. По данным главка МЧС по региону, пострадавших нет. Как сообщил губернатор региона Виталий Хоценко, авария произошла на подземном участке магистрального газопровода-отвода. На месте от МЧС России задействованы 18 человек личного состава и четыре единицы техники. Следственное управление СК РФ по Омской области проводит проверку.