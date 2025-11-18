Ozon ответил на слова главы ЦБ о влиянии способа оплаты на цену товара

Скидки при оплате товаров определенной банковской картой - это программа лояльности, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Скидки при оплате товаров определенной банковской картой - это программа лояльности, в которую инвестирует банк, они выполняют важную социальную функцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Ozon.

"Скидки при оплате товаров определенной банковской картой - это программа лояльности, в которую инвестирует банк. У различных игроков и банковского, и ретейл-рынка есть аналогичные инструменты, например, кешбэки и партнерские бонусные программы", - говорится в сообщении.

Прежде всего скидки выполняют важную социальную функцию - позволяют миллионам покупателей получать более выгодные цены в любой точке страны, это особенно важно в малых городах и селах, где у населения невысокие доходы, сказано в тексте.

По словам представителя пресс-службы, для создания равного доступа и исключения любых злоупотреблений, недавно Ozon открыл свою программу лояльности. Любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату его картой. Условия сотрудничества одинаковы для всех, в том числе и для Ozon Банка. Программа предполагает прямые скидки: средства, полученные от банков-партнеров, Ozon полностью направляет в снижение цены на товары для покупателей. "Такой подход позволяет учесть интересы банков и сохранить выгодные цены для покупателей", - отметили в компании.

Ранее на конференции ЦБ "Фокус на клиента" глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления.