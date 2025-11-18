Собственнику опрокинувшегося плавкрана в Севастополе объявили предостережение
10:07
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Собственнику плавкрана, который опрокинулся в Южной бухте Севастополя, АО "ЦС "Звездочка" объявлено предостережение.
Ущерб от разлива будет посчитан и предъявлен виновнику, сообщили ТАСС в Росприроднадзоре.
"Собственнику судна АО "ЦС "Звездочка" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В настоящее время управлением осуществляется работа по сбору материалов, необходимых для исчисления размера вреда, причиненного водному объекту, который в дальнейшем будет предъявлен виновному лицу для возмещения", - говорится в сообщении.