Собственнику опрокинувшегося плавкрана в Севастополе объявили предостережение

Ущерб от разлива будет посчитан и предъявлен виновнику

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Собственнику плавкрана, который опрокинулся в Южной бухте Севастополя, АО "ЦС "Звездочка" объявлено предостережение.

Ущерб от разлива будет посчитан и предъявлен виновнику, сообщили ТАСС в Росприроднадзоре.

"Собственнику судна АО "ЦС "Звездочка" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В настоящее время управлением осуществляется работа по сбору материалов, необходимых для исчисления размера вреда, причиненного водному объекту, который в дальнейшем будет предъявлен виновному лицу для возмещения", - говорится в сообщении.