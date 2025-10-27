Статья

В Севастополе опрокинулся плавкран. Главное о нештатной ситуации на заводе

Редакция сайта ТАСС

Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя на территории морского завода при проведении работ. Погибли 2 человека и более 20 получили травмы, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

ТАСС собрал основное о происшествии.