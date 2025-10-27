Статья
В Севастополе опрокинулся плавкран. Главное о нештатной ситуации на заводе
Редакция сайта ТАСС
15:46
Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя на территории морского завода при проведении работ. Погибли 2 человека и более 20 получили травмы, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.
ТАСС собрал основное о происшествии.
- Нештатная ситуация произошла на территории Севастопольского морского завода.
- Первоначально губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что 15 человек спасены, из них 7 пострадали.
- Позже в СК уточнили, что погибли 2 человека и более 20 получили травмы.
- По данным Развожаева, у госпитализированных - травмы легкой и средней тяжести.
- На месте работают аварийные и спасательные службы, создана комиссия по расследованию инцидента.
- Последствия ЧП устраняют аварийные службы Севастополя совместно с работниками Севморзавода.
- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
- К месту происшествия направлены наиболее опытные следователи и криминалисты.