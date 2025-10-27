ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

В Севастополе опрокинулся плавкран. Главное о нештатной ситуации на заводе

Редакция сайта ТАСС
15:46
© Официальный Telegram-канал СК Крыма и Севастополя

Плавучий кран опрокинулся в Южной бухте Севастополя на территории морского завода при проведении работ. Погибли 2 человека и более 20 получили травмы, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

ТАСС собрал основное о происшествии.

  • Нештатная ситуация произошла на территории Севастопольского морского завода.
  • Первоначально губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что 15 человек спасены, из них 7 пострадали. 
  • Позже в СК уточнили, что погибли 2 человека и более 20 получили травмы.
  • По данным Развожаева, у госпитализированных - травмы легкой и средней тяжести. 
  • На месте работают аварийные и спасательные службы, создана комиссия по расследованию инцидента.
  • Последствия ЧП устраняют аварийные службы Севастополя совместно с работниками Севморзавода.
  • Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
  • К месту происшествия направлены наиболее опытные следователи и криминалисты.
 
РоссияСевастополь