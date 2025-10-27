При опрокидывании плавкрана в Севастополе погибли два человека

Более 20 пострадали

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. При опрокидывании плавучего крана в Севастополе погибли 2 человека, более 20 получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

Читайте также

В Севастополе опрокинулся плавкран. Главное о нештатной ситуации на заводе

Пострадавшим оказывают помощь. Заведено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, которое стало причиной смерти двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

На место направили криминалистов. Они осмотрят территорию и дадут оценку действиям ответственных лиц.