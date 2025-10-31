ТАСС: число погибших при опрокидывании плавкрана в Севастополе выросло до трех

ЧП произошло в Южной бухте

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате опрокидывания плавучего крана в Южной бухте Севастополя увеличилось до трех.

Читайте также

В Севастополе опрокинулся плавкран. Главное о нештатной ситуации на заводе

Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Число погибших в деле об опрокидывании плавучего крана в Севастополе увеличилось до трех", - говорится в сообщении.