В Севастополе при проведении работ опрокинулось судно

Госпитализированные получили травмы легкой и средней тяжести

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Судно опрокинулось в Южной бухте Севастополя на территории Севастопольского морского завода при проведении работ на плавучем кране, 15 человек спасены, из них 7 пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он уточнил в Telegram-канале, что "произошла нештатная ситуация".

По данным Развожаева, госпитализированные получили травмы легкой и средней тяжести. Пострадавших доставляют в больницы.

На месте работают аварийные и спасательные службы, создана комиссия по расследованию инцидента, сообщил глава города.