Путин назвал важным усиление позиции России в Арктике

Нужно также обеспечить развитие перспективного арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока, указал президент
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность последовательного усиления позиции РФ в Арктике.

"Важно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока", - подчеркнул президент на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.

По словам Путина, от ледоколов, судов высокого ледового класса, от развития инфраструктуры арктических портов прямо зависит комплексное обустройство арктических городов и поселков, создание там новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей.

"Все это входит в число наших ключевых приоритетов на годы вперед", - указал он.

В завершение глава государства пожелал коллективу Балтийского завода, работникам Объединенной судостроительной корпорации, Росатома, других компаний, задействованных в этом проекте, успехов.

