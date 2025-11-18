Усиление в Арктике и ледокол "Сталинград". Заявления Путина
Редакция сайта ТАСС
12:39
Россия сегодня единственная в мире страна, способная вести серийное производство, строительство атомных ледоколов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
Также президент указал на важность последовательного усиления позиции РФ в Арктике.
ТАСС собрал основные заявления главы государства.
О развитии атомной отрасли в России
- Россия является единственной в мире страной, способной "вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов": "И что принципиально - на базе собственных отечественных технологий".
- РФ сегодня активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой: "В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных-разных профессий".
- Строительство еще двух ледоколов серии, "Чукотка" и "Ленинград", продолжается на Балтийском заводе, "объем работы впереди большой".
Об атомном ледоколе "Сталинград"
- Сталинградская битва во многом определила исход не только Великой отечественной, но и всей Второй мировой войны, поэтому атомному ледоколу "будет присвоено славное имя Сталинград": "Это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей "Волжской твердыни, доблести и отваге участников грандиозного сражения".
- Работая в суровых условиях Арктики, "Сталинград" станет еще одним символом таланта, силы и созидательной энергии российского народа: "Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя".
- Бойцы, которые сегодня сражаются на передовой в рамках специальной военной операции, всегда помнят, как и их предшественники в Сталинграде, "что за нами Россия".
О планах развития в Арктике
- Важно "усиливать позиции России в Арктике", в том числе "обеспечить развитие перспективного арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока".
- От развития инфраструктуры арктических портов и судов напрямую зависит комплексное обустройство городов и поселков, повышение уровня и качества жизни людей в регионе: "Все это входит в число наших ключевых приоритетов на годы вперед".