Статья

Усиление в Арктике и ледокол "Сталинград". Заявления Путина

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия сегодня единственная в мире страна, способная вести серийное производство, строительство атомных ледоколов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.

Также президент указал на важность последовательного усиления позиции РФ в Арктике.

ТАСС собрал основные заявления главы государства.

О развитии атомной отрасли в России

Россия является единственной в мире страной, способной "вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов": "И что принципиально - на базе собственных отечественных технологий".

РФ сегодня активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой: "В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных-разных профессий".

Строительство еще двух ледоколов серии, "Чукотка" и "Ленинград", продолжается на Балтийском заводе, "объем работы впереди большой".

Об атомном ледоколе "Сталинград"

Сталинградская битва во многом определила исход не только Великой отечественной, но и всей Второй мировой войны, поэтому атомному ледоколу "будет присвоено славное имя Сталинград": "Это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей "Волжской твердыни, доблести и отваге участников грандиозного сражения".

Работая в суровых условиях Арктики, "Сталинград" станет еще одним символом таланта, силы и созидательной энергии российского народа: "Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя".

Бойцы, которые сегодня сражаются на передовой в рамках специальной военной операции, всегда помнят, как и их предшественники в Сталинграде, "что за нами Россия".

О планах развития в Арктике