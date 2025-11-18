Глава ОСК: РФ вышла на строительство самой большой в истории серии ледоколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Закладка шестого серийного атомохода "Сталинград" приводит Россию к самой большой в истории мира серии из семи ледоколов. Об этом заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков на церемонии закладки атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".

"Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентный показатель. Закладка этого ледокола "Сталинград" приводит к тому, что мы строим самую большую в истории нашей страны и в истории мира серию из семи ледоколов", - сказал он.