Путин: создание банка ШОС находится на повестке дня работы организации

По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, отметил глава государства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Консультации по вопросам учреждения банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов находятся на повестке дня работы ШОС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"По инициативе российской стороны и при поддержке партнеров в рамках Шанхайской организации предпринимаются шаги для расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры. На повестке дня консультации по вопросам учреждения будущего банка развития ШОС, взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов", - указал Путин в ходе встречи в Кремле с руководителями делегаций, которые участвовали в состоявшемся в Москве Совете глав правительств стран ШОС.

Стабильные и бесперебойные каналы расчетов приобретают жизненно важные значения, подчеркнул президент. "Это особенно актуально в текущей волатильной экономической конъюнктуре на фоне турбулентности на глобальных рынках, односторонних санкций и тарифных ограничений и войн", - пояснил российский лидер.