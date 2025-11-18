ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Банк развития и поставки энергоресурсов. Заявления Путина на встрече с премьерами ШОС

14:02
Консультации по вопросам учреждения банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов находятся на повестке дня работы ШОС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Россия настроена на сотрудничество с партнерами по ШОС во всех сферах, включая поставку энергоресурсов, подчеркнул глава государства.

ТАСС собрал основные заявления президента.

О создании банка ШОС

  • Консультации по вопросам учреждения банка развития ШОС и "расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры" на повестке дня.
  • Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг "достиг $409 млрд и продолжает расти".
  • Показатель расчетов России в нацвалютах с партнерами по ШОС "уже превышает 97%": "Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют".

О поставках энергоресурсов в условиях санкций

  • Россия делает "все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами", чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке вопреки попыткам недружественных стран негативно повлиять на цепочки поставок: "Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках".
  • РФ рассчитывает "на более тесную координацию между всеми партнерами ШОС в сфере энергетики".

Об искреннем настрое на сотрудничество

  • Россия "искренне настроена" на сотрудничество с партнерами по ШОС во всех сферах.
  • Взаимодействие по линии ШОС далеко не ограничивается экономикой, хотя это главное направление: "Уверен, действуя слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиться поистине впечатляющих результатов в развитии многогранного сотрудничества наших стран".
  • ШОС на деле "способствует укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве".
  • Повышение авторитета и влияния организации - общая цель всех участников объединения: "У всех нас одна общая цель - повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений".

О развитии логистических маршрутов

  • ШОС и РФ нужно продолжать работать над выстраиванием разветвленной логической сети "на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом".
  • Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансъевропейских границ, трансъевразийских магистральных путей, видя, как "растут объемы проходящих через российскую территорию автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок", выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры.
 
