Банк развития и поставки энергоресурсов. Заявления Путина на встрече с премьерами ШОС
14:02
Консультации по вопросам учреждения банка развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также взаимного признания кредитных рейтингов и систем товарных индикаторов находятся на повестке дня работы ШОС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Россия настроена на сотрудничество с партнерами по ШОС во всех сферах, включая поставку энергоресурсов, подчеркнул глава государства.
ТАСС собрал основные заявления президента.
О создании банка ШОС
- Консультации по вопросам учреждения банка развития ШОС и "расширения платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры" на повестке дня.
- Товарооборот России с государствами ШОС в 2024 году достиг "достиг $409 млрд и продолжает расти".
- Показатель расчетов России в нацвалютах с партнерами по ШОС "уже превышает 97%": "Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют".
О поставках энергоресурсов в условиях санкций
- Россия делает "все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами", чтобы стабилизировать ситуацию на мировом рынке вопреки попыткам недружественных стран негативно повлиять на цепочки поставок: "Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках".
- РФ рассчитывает "на более тесную координацию между всеми партнерами ШОС в сфере энергетики".
Об искреннем настрое на сотрудничество
- Россия "искренне настроена" на сотрудничество с партнерами по ШОС во всех сферах.
- Взаимодействие по линии ШОС далеко не ограничивается экономикой, хотя это главное направление: "Уверен, действуя слаженно, сообща, помогая друг другу, нам по силам добиться поистине впечатляющих результатов в развитии многогранного сотрудничества наших стран".
- ШОС на деле "способствует укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве".
- Повышение авторитета и влияния организации - общая цель всех участников объединения: "У всех нас одна общая цель - повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом региональных объединений".
О развитии логистических маршрутов
- ШОС и РФ нужно продолжать работать над выстраиванием разветвленной логической сети "на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом".
- Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансъевропейских границ, трансъевразийских магистральных путей, видя, как "растут объемы проходящих через российскую территорию автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок", выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры.