Путин: РФ искренне настроена на тесное сотрудничество с ШОС во всех сферах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил руководителям советов министров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в искреннем настрое России на сотрудничество с этими странами во всех сферах.

"Как не раз говорил, Россия искренне настроена на самое тесное партнерство с государствами ШОС. Уверен, действуя слаженно, сообща, помогая друг другу нам по силам добиться поистине впечатляющих результатов в развитии многогранного сотрудничества наших стран", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что взаимодействие по линии ШОС далеко не ограничивается экономикой, хотя это главное направление. "Но наша организация на деле способствует укреплению мира и стабильности на евразийском пространстве, противодействию самым разным вызовам и угрозам, формированию в Евразии новой сбалансированной архитектуры безопасности. Не менее значимой составляющей деятельности ШОС является развитие гуманитарных контактов, обмены в области культуры, науки, образования, здравоохранения и защиты окружающей среды, ну и конечно, молодежной политики и спорта", - отметил глава российского государства.