Путин: Россия делает все для стабилизации энергорынков

Москва рассчитывает на более тесную координацию между всеми партнерами ШОС в сфере энергетики, подчеркнул президент

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия делает все для того, чтобы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке вопреки попыткам недружественных стран негативно повлиять на цепочки поставок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями делегаций, которые участвовали в состоявшемся в Москве Совете глав правительств стран ШОС.

"Наша страна вносит существенный вклад в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок. И рассчитываем на более тесную координацию между всеми партнерами ШОС в сфере энергетики", - обратился российский лидер.