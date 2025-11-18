Путин призвал продолжать выстраивать логистическую сеть в Евразии

Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансъевропейских границ, трансъевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры, подчеркнул президент РФ

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и России нужно продолжать работать над выстраиванием разветвленной логистической сети на территории самого пространства организации и Евразии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями советов министров стран ШОС в Кремле.

Читайте также

Банк развития и поставки энергоресурсов. Заявления Путина на встрече с премьерами ШОС

"Следовало бы продолжать общие усилия по выстраиванию разветвленной и конкурентоспособной сети логистических маршрутов на всем обширном пространстве ШОС и в Евразии в целом", - сказал российский лидер.

Он также подчеркнул, что Россия, будучи в самом центре континента и на пересечении ключевых трансъевропейских границ, трансъевразийских магистральных путей, выделяет значительные средства на модернизацию транспортной инфраструктуры. "Заметно растут объемы проходящих через российскую территорию автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок, учитывается загрузка новых перспективных коридоров, таких как Север - Юг и Северный морской путь", - продолжил президент РФ.

В стадии реализации находятся и другие российские предложения о формировании ШОС банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности. По словам Путина, создание такого инструмента позволит нарастить масштабы кооперации в индустриальном секторе, поспособствовать совместному развитию производственных мощностей, импортозамещению, а также внедрению новых технологий и цифровых инноваций, включая искусственный интеллект. "В конечном итоге это поможет укрепить технологический суверенитет наших стран в системообразующих секторах экономики", - отметил российский лидер.

По его мнению, ШОС могла бы играть более весомую роль не только в углублении отраслевого сотрудничества, но и в целом в создании на общем континенте благоприятной атмосферы для обеспечения стабильного поступательного роста и многопланового экономического взаимодействия, а также в прикладном плане содействовать сопряжению реализуемых в Евразии многочисленных интеграционных проектов. "Именно на это направлена выдвинутая Россией концепция большого евразийского партнерства", - пояснил Путин и уточнил, что речь идет о гармоничном сочетании процессов интеграции в рамках Евразийского экономического союза, инициативы КНР "Один пояс, один путь" и многих других схожих проектов, в которых участвуют страны ШОС.