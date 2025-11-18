ОСК: ледоколы "Чукотка" и "Ленинград" сдадут в срок

Расчетный срок службы составляет 40 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Атомные универсальные ледоколы проекта 22220 "Чукотка" и "Ленинград", строящиеся на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге, будут сданы в срок - в декабре 2026 года и декабре 2028 года соответственно. Об этом сообщил журналистам генеральный директор АО "Объединенная Судостроительная корпорация" Андрей Пучков после церемонии закладки ледокола "Сталинград".

"Чукотка" идет в графике. В декабре 2026 года мы планируем сдавать. Степень готовности - порядка 70% сейчас. По "Ленинграду" перешли через отметку 20-процентной готовности и готовимся сдавать его в 2028 году, в декабре", - сказал он.

Длина ледоколов данного проекта составляет 173,3 м, ширина - 34 ма, ледопроходимость - до 3 м, водоизмещение - 33 540 тонн. Расчетный срок службы составляет 40 лет.

На данный момент в составе ледокольного флота Росатома находится восемь атомных ледоколов: "50 лет Победы", "Ямал", универсальные атомные ледоколы проекта 22220 "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Якутия", которые построены на Балтийском заводе ОСК, а также "Вайгач" и "Таймыр", в строительстве которых участвовали специалисты Балтийского завода. Сейчас на Балтийском заводе ОСК продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград", а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 "Владимир Воробьев", заложен ледокол проекта 22220 "Сталинград".