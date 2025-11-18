Саудовский кронпринц пообещал Трампу увеличить инвестиции в США до $1 трлн

Нынешний уровень вложений саудитов в американскую экономику составляет $600 млрд

Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд © Михаил Метцель/ ТАСС

ДОХА, 18 ноября. /ТАСС/. Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении королевства увеличить объем инвестиций в американскую экономику с $600 млрд до $1 трлн.

"Господин президент, я уверен, что сегодня и завтра мы объявим о намерении увеличить эти 600 млрд почти до 1 трлн долларов инвестиций, реальных инвестиций", - сказал саудовский наследный принц в Белом доме. Он утвердительно ответил на уточняющий вопрос Трампа, действительно ли Эр-Рияд нарастит инвестиции в США до $1 трлн.