Росавиация еще не делала заказ на российский самолет Tango для училищ
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росавиация очень внимательно рассматривает самолет Tango для заказа для своих летных училищ, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах "Транспортной недели". Однако пока заказа на самолет агентство не делало, поскольку он еще не прошел сертификацию.
"Мы только получили заявку на сертификацию. Пока рано (говорить про заказ - прим. ТАСС). Базово, то что там заложено, - объем двигателя, скорость на предпосадочной прямой, [характеристики] пилотирования, вопросы, связанные с правилами полетов по приборам, - нас устраивает. Важно, что самолет создается по согласованному с нами техническому заданию", - отметил Ядров.
Ранее в пресс-службе S7 Group сообщали ТАСС, что в настоящее время воздушное судно проходит заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем. Поставки учебным заведениям серийных легкомоторных учебно-тренировочных самолетов Tango, разработанных S7 Group, запланированы на 2027 год. Ориентировочная стоимость самолета - 100 млн рублей.
