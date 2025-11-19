Росавиация еще не делала заказ на российский самолет Tango для училищ

Глава Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров отметил, что самолет еще не прошел сертификацию

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росавиация очень внимательно рассматривает самолет Tango для заказа для своих летных училищ, сообщил журналистам глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах "Транспортной недели". Однако пока заказа на самолет агентство не делало, поскольку он еще не прошел сертификацию.

"Мы только получили заявку на сертификацию. Пока рано (говорить про заказ - прим. ТАСС). Базово, то что там заложено, - объем двигателя, скорость на предпосадочной прямой, [характеристики] пилотирования, вопросы, связанные с правилами полетов по приборам, - нас устраивает. Важно, что самолет создается по согласованному с нами техническому заданию", - отметил Ядров.

Ранее в пресс-службе S7 Group сообщали ТАСС, что в настоящее время воздушное судно проходит заводские испытания, а в 2026 году начнутся сертификационные испытания с отечественным двигателем. Поставки учебным заведениям серийных легкомоторных учебно-тренировочных самолетов Tango, разработанных S7 Group, запланированы на 2027 год. Ориентировочная стоимость самолета - 100 млн рублей.

ТАСС - генеральный информационный партнер XIX Международного форума и выставки "Транспорт России".