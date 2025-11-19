Индекс Мосбиржи превысил 2 600 пунктов впервые с 10 ноября

Рост составил 1,48%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии превысил 2 600 пунктов впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 14:50 мск индекс Мосбиржи рос на 1,48% - до 2 600,19 пункта.

К 15:06 мск индекс ускорил рост, находился на уровне 2 615,99 пункта (+2,06%), индекс РТС был на уровне 1 016,71 пункта (+2,06%).

На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,51% - до 2 576,05 и 1 001,19 пункта соответственно.