Испытания Ил-114-300 проходят строго по графику

Все необходимые проверки завершат до начала поставок судов эксплуатанту, отметил управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Испытания самолета Ил-114-300 проходят строго в соответствии с графиком. Основные испытания завершатся к концу года, а в 2026 году продолжатся работы над расширением ожидаемых условий эксплуатации. Об этом сообщил журналистам управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"Испытания Ил-114-300 проходят в строгом соответствии с графиком. Основные испытания завершатся к концу 2025 года, в 2026 году продолжаться работы над расширением ожидаемых условий эксплуатации. В первую очередь это испытания на минимальную температуру базирования, которые запланированы на январь. Испытания будут проводится в Якутске, в самое холодное время года. Так же самолет испытают в высоких широтах, в условиях естественного обледенения, высокогорья", - сказал он.

По его словам, все необходимые проверки завершатся до начала поставок судов эксплуатанту, которые запланированы с августа 2026 года.

"Ил-114-300 не уступает импортным аналогам по летно- техническим характеристикам, топливной и экономической эффективности. Самолет состоялся, все проведенные испытания подтверждают расчетные характеристики", - отметил Бренерман.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что самолет Ил-114-30 могут сертифицировать в I квартале 2026 года.

Самолет является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Ил-114-300 должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).