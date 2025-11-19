Глава "Деловой России" не поддержал идею отменить скидки на маркетплейсах

Алексей Репик считает, что доступность продуктов и товаров для потребителя - это не только важный элемент коммерческой политики, но и способ повышения конкурентоспособности продукции

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Скидки на маркетплейсах дают гражданам возможность покупать товары по максимально выгодной цене и экономить там, где можно не переплачивать, заявил ТАСС председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Скидки на маркетплейсах, как и скидки в рамках других программ лояльности - это способ гражданам, нашим потребителям получить товар максимально для себя эффективно, максимально дешево, не переплатить там, где можно не переплачивать. <...> Мы не должны принимать меры, которые будут в том числе сказываться на росте инфляции. Я имею в виду, продавать товары дороже, то есть принуждать потребителей покупать товары дороже, чем они могли бы их купить", - пояснил Репик.

По его словам, доступность продуктов и товаров для потребителя - это не только важный элемент коммерческой политики, но и способ повышения конкурентоспособности продукции. "Считаю, что любые банки, как и любые маркетплейсы вполне рационально и при этом в интересах клиента могут пользоваться способами привлекать к себе аудиторию, в том числе за счет предоставления каких-то дополнительных преференций", - отметил Репик.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что стоимость товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты.