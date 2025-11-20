Грэм заявил, что Трамп одобрил законопроект о новых санкциях против РФ

Документ предполагает введение 500-процентных импортных пошлин, указал сенатор

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о новых санкциях против РФ и ее торговых партнеров, предполагающий введение 500-процентных импортных пошлин, и попросил лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Джона Тьюна ускорить его вынесение на рассмотрение.

"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение", - заявил Грэм, его слова приводит телеканал CNN. Затем, по словам сенатора, Белый дом направил ему заявление, в котором сказано, что президентская администрация одобряет документ.

Грэм добавил, что в ближайшее время запланирована серия переговоров с участием членов Палаты представителей и Сената. По мнению сенатора, принятие законопроекта необходимо США для того, чтобы продвинуть мирные инициативы Трампа путем оказания дополнительного давления на РФ.

Ранее Тьюн не подтвердил, что законопроект об ужесточении санкций в отношении России может быть принят до конца года. При этом он указал, что Трамп фактически уже высказался в поддержку законопроекта. Тьюн подчеркнул, что, по его мнению, инициатива должна сначала пройти через Палату представителей Конгресса.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.