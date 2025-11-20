"Минсктранс" возобновляет отправление автобусов в Литву после открытия границы

Рейсы будут выполняться из Минска в Вильнюс, Каунас, Ригу и в обратном направлении

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 20 ноября. /ТАСС/. Государственное предприятие "Минсктранс" после открытия белорусско-литовской границы объявило о возобновлении автобусных рейсов в Литву и Латвию.

"В связи с открытием Литовской Республикой государственной границы с Республикой Беларусь государственное предприятие "Минсктранс" возобновляет ежедневное выполнение рейсов", - говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы будут выполняться из Минска в Вильнюс, Каунас, Ригу и в обратном направлении.

Минувшей ночью литовская сторона возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией - "Мядининкай" и "Шальчининкай". Таким образом, по данным белорусского Государственного пограничного комитета, на границе с Европейским союзом функционирует семь КПП: четыре на границе с Польшей, два с Литвой и один с Латвией.

29 октября Литва в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.