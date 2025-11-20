На границе Пермского края и Свердловской области задерживаются 14 поездов

Это произошло после возгорания вагонов-цистерн на перегоне Шамары - Кордон

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. 14 пассажирских поездов дальнего следования задерживаются на границе Пермского края и Свердловской области после возгорания вагонов-цистерн на перегоне Шамары - Кордон, сообщается в канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) в Max.

В частности, задерживаются поезда: № 92 Москва - Северобайкальск; № 70 Москва - Чита; № 146 Санкт-Петербург - Челябинск; № 10 Москва - Владивосток; № 14 Санкт-Петербург - Новокузнецк; № 78 Москва - Абакан; № 72 Санкт-Петербург - Екатеринбург; № 2 Москва - Владивосток; № 9 Владивосток - Москва; № 73 Тюмень - Санкт-Петербург; № 69 Чита - Москва; № 109 Новый Уренгой - Москва; № 85 Серов - Москва; № 1 Владивосток - Москва.

Поезда следуют через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь.

Четыре поезда вышли на основной маршрут с максимальной задержкой более восьми часов: № 9 Владивосток - Москва; № 146 Санкт-Петербург - Челябинск; № 10 Москва - Владивосток; № 14 Санкт-Петербург - Новокузнецк.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием", - уточнили в компании.

Ранее в РЖД сообщили, что возгорание вагонов-цистерн на перегоне Шамары - Кордон полностью ликвидировано. Железнодорожники приступили к восстановительным работам. В результате происшествия пострадавших нет. Повреждены 400 м контактной сети, ж/д пути в обоих направлениях и железобетонный мост.