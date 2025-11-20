Песков: Кремль использует ИИ для обработки миллионов обращений россиян

Искусственный интеллект позволяет с каждый годом все полнее и эффективнее обрабатывать вопросы граждан, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Кремль использует инструменты искусственного интеллекта для обработки больших массивов данных, как, например, миллионы обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Для обеспечения деятельности президента [ИИ используется] в том числе, как вчера говорилось, в подготовке к прямой линии, для обработки обращений наших граждан, вопросов наших граждан, число которых измеряется миллионами", - рассказал представитель Кремля.

По словам Пескова, "искусственный интеллект действительно применяется, совершенствуется и позволяет с каждый годом все полнее и эффективнее обрабатывать вопросы граждан". "В этом плане да, использование происходит", - заключил он.

Путин накануне принял участие в конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Глава государства указал на необходимость защиты суверенных разработок в этой сфере, однако отметил важность равного доступа всех россиян к технологическим достижениям и предостерег от негативных последствий, которые могут быть вызваны чрезмерной интеграцией ИИ во все процессы, например обучение.