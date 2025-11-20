ИИ, безопасность Калининграда и прямая линия президента. Темы брифинга Пескова
10:49
Использование искусственного интеллекта при подготовке к прямой линии с главой государства, готовность к мирному урегулированию на Украине и безопасность Калининграда на фоне европейских заявлений стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин проведет встречу в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
- Путин также встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения.
- Путин не планирует встреч с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджем: "Нет, ничего не появилось".
О прямой линии президента
- Прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест, граждане сами записывают видеообращения: "Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения".
- Прямая линия президента охватит обращения со всей страны: "Откуда они [записанные самими гражданами видеообращения] будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно".
Об ИИ
- Кремль использует инструменты искусственного интеллекта для обработки больших массивов данных, как, например, миллионов обращений россиян на прямую линию с президентом: "В этом плане да, использование происходит".
- Бояться привлечения ИИ к организации сбора обращений на прямую линию президента не стоит, так как все поступающие проблемы Путин решает сам: "Он [ИИ] помогает их собирать, но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства".
- Путин использовал участие в прошедшей накануне конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта", чтобы приобрести знания: "Собственно, такое глубокое погружение в тему искусственного интеллекта для этого и было организовано".
- Путин не использует ИИ в повседневной работе: "Президент сам не пользуется в своей работе искусственным интеллектом".
Об украинском урегулировании
- Любое время подходит для урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путем: "Любое время - лучшее для мирного урегулирования".
- Мирное урегулирование на Украине должно привести к ликвидации первопричин этого кризиса: "Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования, но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта".
- Россия и США продолжают контакты, но нельзя сказать, что идет полноценный процесс консультаций по Украине: "Процесс, который можно было бы назвать консультациями, - нет, он не ведется".
- Преждевременно говорить о трибунале для киевского режима, "время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО".
О безопасности Калининграда
- Калининградская область - неотъемлемая часть России, и "все необходимое" для защиты региона будет сделано.
- Заявления главы Airbus Рене Обермана о необходимости разместить тактическое ядерное оружие в Европе якобы для защиты от размещенных в Калининградской области систем обороны свидетельствует о том, что европейцы теряют "сдержанность и обдуманность своих подходов".