ИИ, безопасность Калининграда и прямая линия президента. Темы брифинга Пескова

Редакция сайта ТАСС
10:49

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Владимир Смирнов/ ТАСС

Использование искусственного интеллекта при подготовке к прямой линии с главой государства, готовность к мирному урегулированию на Украине и безопасность Калининграда на фоне европейских заявлений стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

  • Президент России Владимир Путин проведет встречу в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
  • Путин также встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения.
  • Путин не планирует встреч с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджем: "Нет, ничего не появилось".

О прямой линии президента

  • Прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест, граждане сами записывают видеообращения: "Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения".
  • Прямая линия президента охватит обращения со всей страны: "Откуда они [записанные самими гражданами видеообращения] будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно".

Об ИИ

  • Кремль использует инструменты искусственного интеллекта для обработки больших массивов данных, как, например, миллионов обращений россиян на прямую линию с президентом: "В этом плане да, использование происходит".
  • Бояться привлечения ИИ к организации сбора обращений на прямую линию президента не стоит, так как все поступающие проблемы Путин решает сам: "Он [ИИ] помогает их собирать, но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства".
  • Путин использовал участие в прошедшей накануне конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта", чтобы приобрести знания: "Собственно, такое глубокое погружение в тему искусственного интеллекта для этого и было организовано".
  • Путин не использует ИИ в повседневной работе: "Президент сам не пользуется в своей работе искусственным интеллектом".

Об украинском урегулировании

  • Любое время подходит для урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путем: "Любое время - лучшее для мирного урегулирования".
  • Мирное урегулирование на Украине должно привести к ликвидации первопричин этого кризиса: "Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования, но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта".
  • Россия и США продолжают контакты, но нельзя сказать, что идет полноценный процесс консультаций по Украине: "Процесс, который можно было бы назвать консультациями, - нет, он не ведется".
  • Преждевременно говорить о трибунале для киевского режима, "время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО".

О безопасности Калининграда

  • Калининградская область - неотъемлемая часть России, и "все необходимое" для защиты региона будет сделано.
  • Заявления главы Airbus Рене Обермана о необходимости разместить тактическое ядерное оружие в Европе якобы для защиты от размещенных в Калининградской области систем обороны свидетельствует о том, что европейцы теряют "сдержанность и обдуманность своих подходов".
 
