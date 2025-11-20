Статья

ИИ, безопасность Калининграда и прямая линия президента. Темы брифинга Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Владимир Смирнов/ ТАСС

Использование искусственного интеллекта при подготовке к прямой линии с главой государства, готовность к мирному урегулированию на Украине и безопасность Калининграда на фоне европейских заявлений стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет встречу в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

Путин также встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения.

Путин не планирует встреч с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджем: "Нет, ничего не появилось".

О прямой линии президента

Прямая линия Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, будет без прямых включений с мест, граждане сами записывают видеообращения: "Любой гражданин Российской Федерации, у которого есть смартфон, он и есть организатор прямого включения".

Прямая линия президента охватит обращения со всей страны: "Откуда они [записанные самими гражданами видеообращения] будут, сейчас нам спрогнозировать вряд ли можно. Но то, что это будет вся география нашей огромной страны, это однозначно".

Об ИИ

Кремль использует инструменты искусственного интеллекта для обработки больших массивов данных, как, например, миллионов обращений россиян на прямую линию с президентом: "В этом плане да, использование происходит".

Бояться привлечения ИИ к организации сбора обращений на прямую линию президента не стоит, так как все поступающие проблемы Путин решает сам: "Он [ИИ] помогает их собирать, но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства".

Путин использовал участие в прошедшей накануне конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта", чтобы приобрести знания: "Собственно, такое глубокое погружение в тему искусственного интеллекта для этого и было организовано".

Путин не использует ИИ в повседневной работе: "Президент сам не пользуется в своей работе искусственным интеллектом".

Об украинском урегулировании

Любое время подходит для урегулирования конфликта на Украине политико-дипломатическим путем: "Любое время - лучшее для мирного урегулирования".

Мирное урегулирование на Украине должно привести к ликвидации первопричин этого кризиса: "Россия продолжает оставаться открытой для этого урегулирования, но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта".

Россия и США продолжают контакты, но нельзя сказать, что идет полноценный процесс консультаций по Украине: "Процесс, который можно было бы назвать консультациями, - нет, он не ведется".

Преждевременно говорить о трибунале для киевского режима, "время обвинений и осуждений начнется после завершения СВО".

О безопасности Калининграда