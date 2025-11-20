Песков: Путин забрал с собой с конференции по ИИ знания

Такое глубокое погружение в тему искусственного интеллекта для этого и было организовано, отметил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин использовал участие в прошедшей накануне конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта", чтобы приобрести знания. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на брифинге на вопрос ТАСС, что российский лидер взял с собой с выставки и мероприятия.

"С собой взял знания, - сказал представитель Кремля. - Собственно, такое глубокое погружение в тему искусственного интеллекта для этого и было организовано".

Путин на конференции указал на необходимость защиты суверенных разработок в этой сфере, однако отметил важность равного доступа всех россиян к технологическим достижениям и предостерег от негативных последствий, которые могут быть вызваны чрезмерной интеграцией ИИ во все процессы, например обучение.