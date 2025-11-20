Песков призвал не бояться использования ИИ при подготовке прямой линии Путина

Президент сам решает поступающие проблемы, искусственный интеллект помогает их собирать

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бояться привлечения искусственного интеллекта (ИИ) к организации сбора обращений на прямую линию главы государства Владимира Путина не стоит, так как все поступающие проблемы президент решает сам.

"Бояться здесь или испытывать сомнения по поводу искусственного интеллекта не нужно. Потому что он помогает обрабатывать вопросы. Он помогает их собирать, но реагирует на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства", - сказал Песков.