Путин встретится с главой Минтранса

Встреча в том числе будет приурочена ко Дню работника транспорта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 ноября проведет встречу в Кремле с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. Встреча в том числе будет приурочена ко Дню работника транспорта, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня День работника транспортной отрасли. По этому случаю на докладе у Путина будет министр транспорта Андрей Никитин. Подробный доклад министр транспорта регулярно докладывает главе государства", - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что дорожная отрасль чрезвычайно важна для российской экономики. В ней заняты миллионы людей.

Помимо доклада главы Минтранса, по словам пресс-секретаря президента, у Путина запланировано еще несколько встреч непубличного характера.

День работника транспорта установлен приказом министра транспорта РФ от 10 августа 2020 г. 20 ноября 1809 г. (по старому стилю) был учрежден первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта - Управление водяными и сухопутными сообщениям