Песков рассказал, что Путин не пользуется ИИ в работе
10:11
обновлено 10:33
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своей повседневной работе не пользуется искусственным интеллектом.
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
"Президент сам не пользуется в своей работе искусственным интеллектом", - указал он.
Путин накануне принял участие в конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Глава государства указал на необходимость защиты суверенных разработок в этой сфере, однако отметил важность равного доступа всех россиян к технологическим достижениям и предостерег от негативных последствий, которые могут быть вызваны чрезмерной интеграцией ИИ во все процессы, например обучение.-