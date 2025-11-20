Путин лично поздравит патриарха Кирилла с днем рождения

Президент России встретится с главой РПЦ 20 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 ноября встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом на брифинге для сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также

ИИ, безопасность Калининграда и прямая линия президента. Темы брифинга Пескова

"Сегодня встреча будет с патриархом Кириллом у Путина. Президент хочет поздравить Его Святейшество с днем рождения", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, встреча пройдет в Патриарших палатах Кремля во второй половине дня.

Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года. Ему исполняется 79 лет.