Путин лично поздравит патриарха Кирилла с днем рождения
10:15
обновлено 10:20
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 ноября встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, чтобы поздравить его с днем рождения. Об этом на брифинге для сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня встреча будет с патриархом Кириллом у Путина. Президент хочет поздравить Его Святейшество с днем рождения", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, встреча пройдет в Патриарших палатах Кремля во второй половине дня.
Патриарх Кирилл родился 20 ноября 1946 года. Ему исполняется 79 лет.