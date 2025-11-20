Песков: РФ открыта для мирного урегулирования кризиса на Украине

Оно должно привести к устранению первопричин конфликта, подчеркнул представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мирное урегулирование на Украине должно привести к ликвидации первопричин кризиса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия продолжает оставаться открытой для этого [мирного] урегулирования [ситуации на Украине], но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле настоящее время, когда Минобороны регулярно докладывают о победах на фронтах, в Киеве разгорелся коррупционный скандал, приближается зима, лучшим для мирного урегулирования конфликта.