Песков: РФ открыта для мирного урегулирования кризиса на Украине
Редакция сайта ТАСС
10:12
обновлено 10:28
МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Мирное урегулирование на Украине должно привести к ликвидации первопричин кризиса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Читайте также
ИИ, безопасность Калининграда и прямая линия президента. Темы брифинга Пескова
"Россия продолжает оставаться открытой для этого [мирного] урегулирования [ситуации на Украине], но оно должно привести к тому, чтобы были ликвидированы первопричины этого конфликта", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле настоящее время, когда Минобороны регулярно докладывают о победах на фронтах, в Киеве разгорелся коррупционный скандал, приближается зима, лучшим для мирного урегулирования конфликта.