Песков: у Путина нет в планах встречи с министром армии США

По сообщениям СМИ, американская делегация во главе с Дэниелом Дрисколлом находится в Киеве для изучения ситуации и обсуждения возможностей по завершению конфликта

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не планирует встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и начальником штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджем, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

ИИ, безопасность Калининграда и прямая линия президента. Темы брифинга Пескова

По сообщениям СМИ, американская делегация во главе с Дрисколлом находится в Киеве для изучения ситуации и обсуждения возможностей по завершению конфликта, а потом может направиться в Россию.

"Нет, ничего не появилось", - ответил Песков на вопрос, есть ли в графике Путина встреча с ними. "Мне об этом ничего не известно. Я первый раз об этом слышу", - ответил пресс-секретарь на уточняющий вопрос, знает ли Кремль про планы высокопоставленных американских военных приехать в РФ.