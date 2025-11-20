ТАСС: транзит самолетов не прекращался из-за закрытия аэропорта Вильнюса

Речь идет в том числе и о транзитных рейсах в направлении российских аэропортов, сообщил источник в диспетчерской службе Литвы

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Транзит самолетов в третьи страны через воздушное пространство Литвы не прекращался, несмотря на временное закрытие международного аэропорта в Вильнюсе. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе балтийской республики.

"Транзит самолетов над Литвой не прекращался и осуществляется в обычном режиме, закрыта только зона, подконтрольная вильнюсскому аэропорту", - сказал собеседник агентства. Речь идет в том числе и о транзитных рейсах в направлении российских аэропортов.

Ранее в диспетчерской службе аэропорта Вильнюса сообщили ТАСС, что аэропорт временно закрыт на прием и выпуск самолетов из-за "неопознанных объектов в воздушном пространстве". Временно закрыт и диспетчерский район в зоне ответственности аэропорта.