Хуснуллин сообщил о готовности к дальнейшему внедрению беспилотных грузовиков

Инфраструктура для запуска таких машин уже есть, отметил вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Валерий Шарифулин/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инфраструктура России готова к дальнейшему внедрению беспилотных грузовиков на дорогах, но сейчас сложно сказать, когда такой транспорт сможет доехать до Дальнего Востока, заявил журналист вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах форума "Транспорт России".

"И дальше, если компании, владельцы машин, посчитают, что им экономически выгодно запускать машины беспилотные, что это будет экономически целесообразно, то у нас инфраструктура для запуска этих беспилотных машин уже есть. То есть мы готовы к системе внедрения дальше. Когда мы доедем до Дальнего Востока, сейчас это сказать сложно", - сказал он.

Ранее Министерство транспорта РФ и АО "ГЛОНАСС" запустили счетчик данных о фактическом пробеге грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств на трассе М-11 "Нева" и ЦКАД.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин отмечал, что запуск счетчика позволит повысить доверие общества к внедряемому инновационному транспорту. Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич также говорил о том, что планируется подключение беспилотных грузовиков, ездящих на трассе М-4 "Дон" в рамках второго аналогичного экспериментально-правового режима.

Беспилотные грузовые перевозки на трассе М-11 "Нева" проводятся в рамках экспериментального правового режима, начавшегося в 2022 году для проекта "Беспилотные логистические коридоры". В 2024 году его расширили на ЦКАД и М-12 "Восток". Правительство России продлило срок эксперимента до 12 ноября 2028 года.