Трамп подписал указ о снижении пошлин на часть сельхозпродукции из Бразилии

Список таких сельхозтоваров американский президент не назвал

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о снижении тарифов на некоторые наименования сельскохозяйственной продукции из Бразилии.

Американский лидер отметил, что "посчитал целесообразным изменить перечень товаров, на которые распространяется дополнительная пропорциональная их стоимости пошлина", введенная им ранее. По словам Трампа, эти тарифы теперь не затрагивают "определенные наименования сельскохозяйственной продукции" из Бразилии. Президент США не привел их список. Глава вашингтонской администрации уточнил, что принял решение о снижении пошлин, в частности, в связи с успешным началом переговоров между США и Бразилией по торговым вопросам.

Трамп 14 ноября подписал другой указ, согласно которому США вывели десятки наименований фруктов, овощей, орехов, кофе и чая, а также говядину из-под действия пошлин, введенных ранее на экспорт других стран. По сведениям газеты The New York Times, вашингтонская администрация решила сделать это в связи с ростом цен на продукты в США.

Телеканал CNN Brasil после этого сообщил, что Белый дом в отношении бразильской продукции отменил только пошлину в размере 10%. Как тогда подчеркивалось, специальный тариф в размере 40% на импорт из Бразилии продолжал действовать. Это касалось, в частности, говядины, кофе и фруктов, которые поставляет в США южноамериканская республика в качестве основных статей экспорта. До вступления в силу указа главы Белого дома об отмене тарифа в размере 10% бразильские товары облагались 50%-ми пошлинами.

18 ноября были опубликованы результаты опроса, проведенного совместно агентством Reuters и международной службой Ipsos. Они свидетельствуют о том, что рейтинг популярности Трампа среди американцев снизился до 38%. Это самый низкий показатель с момента его инаугурации, состоявшейся 20 января 2025 года. Как отметили исследователи, респонденты, в частности, выражали недовольство ростом цен в США.