Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на более чем 2,5%

К 07:10 мск показатель замедлил рост и находился на отметке 2 687,66 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 2,76% и находился на уровне 2 700,82 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 687,66 пункта (+2,26%).

20 ноября индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе вечерней торговой сессии демонстрировал рост более чем на 2% и превысил 2 700 пунктов впервые с 21 октября 2025 года

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.