Bloomberg: ЕС хочет получить доступ к редкоземам Австралии через инвестиции

В качестве одного из источников вложений в горнодобывающий сектор экономики страны может выступить Европейский инвестиционный банк

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Евросоюз планирует инвестировать в горнодобывающие компании Австралии ради доступа к редкоземельным металлам в условиях конкуренции с Китаем и США. Об этом заявил агентству Bloomberg еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

Как отметил Шефчович, европейские инвестиции могут включать в себя приобретение долей в австралийских компаниях, заключение правительствами отдельных стран ЕС соглашений о поставках сырья или же совместное финансирование проектов по добыче редкоземов. В качестве одного из источников вложений в горнодобывающий сектор экономики Австралии может выступить Европейский инвестиционный банк.

Шефчович ранее встретился с австралийским министром торговли и туризма Доном Фарреллом и министром ресурсов и Северной Австралии Мадлейн Кинг, чтобы обсудить с ними поставки австралийского минерального сырья в страны ЕС. "Речь идет обо всем - от добычи, очистки и переработки вплоть до использования критически важных минералов", - отметил находящийся в Австралии с визитом еврокомиссар.

Bloomberg отмечает, что сейчас одним из лидеров рынка редкоземельных металлов, которые востребованы в оборонной промышленности и производстве полупроводников, является Китай. Чтобы не отставать от КНР, в октябре 2025 года США подписали с Австралией соглашение об инвестициях в австралийские горнодобывающие компании. Как ранее писала газета Financial Times, в ЕС планируют создать орган, координирующий закупки и хранение критически важных минералов, чтобы не допустить ситуации, когда все их источники окажутся под контролем США и Китая.

Ранее газета The New York Times сообщила, что зависимость стран ЕС от поставок редкоземельных металлов из Китая ставит под угрозу их планы по перевооружению армий.