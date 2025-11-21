Эксперт Ходаренок: на разбившемся в Дубае Tejas был американский двигатель

Он добавил, что о причинах катастрофы говорить пока рано

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Двигатель у индийского легкого боевого самолета Tejas, который разбился на Dubai Airshow 2025, был американский. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Михаил Ходаренок.

Читайте также

Катастрофа на глазах зрителей. Главное о крушении истребителя на Dubai Airshow

"Этот самолет - национальная индийская разработка. Для Индии это престиж, что она разрабатывает подобные самолеты. Но двигатель американский, до индийского двигателя дело так и не дошло. Но такие происшествия на авиационных шоу и демонстрационных полетах, как правило, влекут за собой тяжелые репутационные потери <…>, даже выяснится, что причина заключается не в конструкции фюзеляжа, а в форс-мажорных обстоятельствах, на которые повлиять было нельзя", - сказал Ходаренок.

Он добавил, что о причинах катастрофы говорить пока рано. Для этого нужно найти и изучить бортовые самописцы, на что может потребоваться несколько месяцев и даже лет.