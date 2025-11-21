"Нафтогаз": Украина ожидает в 2026 году поставок 1 млрд куб. м СПГ из США

Американский сжиженный природный газ будет проходить регазификацию в Польше и поступать по трубе через польско-украинскую границу

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз" ожидает, что в 2026 году импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину составит 1 млрд куб. м. Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

"В этом году в рамках наших договоренностей с польской энергетической компанией ORLEN на Украину будет поставлено 600 млн куб. м американского СПГ. Всего в 2026 году ожидаем импорт американского СПГ на уровне 1 млрд куб. м.", - сказал он по итогам подписания соглашения с ORLEN о поставках 300 млн куб. м американского СПГ на Украину в первом квартале 2026 года.

СПГ будет проходить регазификацию на терминале Свиноуйсьце в Польше и поступать по трубе через польско-украинскую границу.

Ранее сообщалось, что в ноябре украинский энергохолдинг "ДТЭК" совершил первую поставку СПГ из США через Литву. Судно Gaslog Houston доставило 160 тыс. куб. м груза, что эквивалентно примерно 100 млн куб. м природного газа, в литовский терминал в Клайпеде. После прохождения регазификации газ будет направлен на Украину, а также в страны Балтии, Польшу и на другие рынки Восточной Европы.

По оценкам ДТЭК, Украине из-за повреждения газовой инфраструктуры нужно будет импортировать только этой зимой примерно 4 млрд куб. м газа.

Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января "Нафтогаз" начал импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.