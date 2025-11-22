Аэропорт Эйндховена возобновил работу после инцидента с БПЛА

Исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс подчеркнул, что власти королевства будут "жестко реагировать" на подобные случаи

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 23 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение в аэропорту Эйндховена возобновлено после кратковременной приостановки, вызванной появлением беспилотников вблизи воздушной гавани. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

"Воздушное движение в аэропорту Эйндховена было восстановлено. Минобороны приняло необходимые меры, однако по соображениям безопасности пока не может предоставить дополнительную информацию о принятых действиях", - написал он в X. Брекелманс также заявил, что "нарушение работы воздушного сообщения при помощи дронов неприемлемо", и подчеркнул, что власти королевства будут "жестко реагировать" на подобные случаи.

Вечером 22 ноября Брекелманс сообщал, что в районе аэропорта Эйндховена были замечены несколько беспилотников, после чего гражданское и военное авиасообщение было приостановлено. На месте работали полиция и жандармерия, а подразделения Минобороны привели средства противодействия беспилотникам в готовность. По факту инцидента проводится расследование.

В Минобороны Нидерландов также уточняли, что за последние месяцы аналогичные случаи с БПЛА фиксировались у авиабазы Фолкел и порта Флиссинген. Тем не менее ни в одном из случаев уголовное дело не было возбуждено.

Нидерландский политолог Патрик Болдер в свою очередь отметил, что идентифицировать подобные объекты крайне сложно, и предостерег власти страны от "преждевременной истерии". По его словам, лишь немногие радары в Нидерландах способны отличить беспилотники от птиц или гражданских самолетов.