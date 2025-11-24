РБК: кабмин поддержал квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Решение принято, чтобы "обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации", сообщил источник РБК

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект, позволяющий частным водителям использовать личные автомобили, не соответствующие требованиям локализации. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Читайте также

Такси в эпоху локализации: что ждет автопроизводителей, перевозчиков и пассажиров

Законопроект предлагает предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шесть месяцев.

Один из источников РБК пояснил, что решение принято, чтобы "обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации". Собеседники издания отметили, что законопроект поддержали с замечанием о необходимости прописать критерии установления квот и уточнить понятия "региональная квота" и "нераспределенный объем квот".

С 1 марта 2026 года вступает в силу закон о локализации такси. Согласно данному закону, к использованию в качестве автомобиля такси допускаются три категории транспортных средств: набравшие достаточное количество баллов локализации, произведенные по специальным инвестиционным контрактам (СПИК), которые были заключены или в которые внесены изменения в 2022-2025 гг., произведенные по СПИК, заключенными после 2025 года, в отношении которых правительством РФ принято согласие о допуске к использованию в качестве легкового такси.