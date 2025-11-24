РСТ: наводнение в южных провинциях Таиланда не затронуло российских туристов

В союзе отметили, что основной туристический поток из России сосредоточен в Пхукете, Паттайе, Самуи и Краби, где обстановка остается стабильной

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ситуация с наводнением в южных провинциях Таиланда не затронула российских организованных туристов, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По информации, имеющейся у РСТ, ситуация с наводнением в южных провинциях Таиланда, включая город Хатъяй в провинции Сонгкхла, не затронула российских организованных туристов. Данный регион традиционно не относится к числу востребованных направлений у российских путешественников, поэтому значимого турпотока из России там не фиксируется", - говорится в сообщении.

По данным союза, сведений о гражданах РФ среди эвакуированных из гостиниц не поступало. В РСТ отметили, что основной туристический поток из РФ сосредоточен в других курортных зонах Таиланда - Пхукете, Паттайе, Самуи и Краби, где обстановка остается стабильной, и туристической деятельности ничто не угрожает.

На юге Таиланда в городе Хатъяй из-за наводнения эвакуировали туристов из 17 гостиниц, сообщили в туристической полиции. По данным газеты The Nation, в провинции Сонгкхла, где расположен город, последствиями наводнения оказались затронуты более 465 тыс. человек.