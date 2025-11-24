Чемезов: Ростех выполнит гособоронзаказ в срок

По поставкам самых востребованных образцов вооружения и военной техники компания идет с опережением, сообщил гендиректор госкорпорации

Редакция сайта ТАСС

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов © Ростех

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ростех выполнит гособоронзаказ в полном объеме и в срок, а по поставкам самых востребованных образцов вооружения и военной техники идет с опережением. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

"Все, что требуется государству для победы, мы обязаны обеспечить в полном объеме и в срок, это наш долг. По особо востребованным образцам закрываем все задачи даже с опережением", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что госкорпорация всегда стремится выполнить гособоронзаказ на 100%.

Полный текст интервью будет опубликован 26 ноября в 09:00 мск.