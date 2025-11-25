Ким: запрет скидок на маркетплейсах разгонит инфляцию

Основатель Wildberries подчеркнула, что участники интернет-торговли не ограничивают банки в развитии их программ лояльности на маркетплейсах

Основатель Wildberries Татьяна Ким © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Запрет скидок на маркетплейсах приведет к ухудшению конкурентной среды, стагнации российского бизнеса и разгону инфляции, заявила основатель Wildberries и глава объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ), председатель комитета по цифровым платформам "Деловой России" Татьяна Ким в письме к Центральному банку, правительству страны и Федеральному Собранию, опубликованном в "Коммерсанте".

"Что на самом деле движет банками? Желание снизить собственные затраты на кешбэки и бонусы, сохранить комиссионные доходы и избавиться от конкурентов. К чему это приведет? К стагнации российского бизнеса, разгону инфляции, радикальному ухудшению конкурентной среды" - говорится в письме.

Ким в письме также обратила внимание на то, что у крупных банков есть возможность предлагать выгоду для своих клиентов при покупках на маркетплейсах, но "делают это лишь единицы". Основательница Wildberries подчеркнула, что участники интернет-торговли не ограничивают банки в развитии их программ лояльности на маркетплейсах.

Многие банки уже располагают собственными экосистемными маркетплейсами и онлайн-магазинами. Поэтому, отметила Ким, утверждения финансовых организаций о невозможности честной конкуренции с маркетплейсами не выдерживают критики, поскольку у самих банков есть свои торговые платформы.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов, которые предоставляют собственные банки этих площадок, создают не вполне честные условия конкуренции. По ее словам, это один из самых острых вопросов, которые сейчас обсуждают банки и онлайн-платформы. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь сообщил, что за счет таких скидок маркетплейсы в 2025 году недоплатили в госбюджет около 1,5 трлн рублей.

Набиуллина направила письмо в Минэкономразвития, предложив ограничить возможность маркетплейсов менять цены в зависимости от способа оплаты, а также запретить им продавать финансовые продукты дочерних банков.