Max стал доступен на Astra Linux

В числе пользователей Astra Linux - в том числе сотрудники медицинских и образовательных учреждений, госкорпораций и министерств

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Мессенджер Max подтвердил совместимость с российской операционной системой Astra Linux от группы "Астра", для него вышел соответствующий сертификат, сообщили в его пресс-службе.

"Благодаря этому возможность скачать Max появилась у миллионов пользователей Astra Linux - в том числе сотрудников медицинских и образовательных учреждений, госкорпораций и министерств", - отметили там. У самого Max сейчас более 55 млн пользователей.

В настоящее время Max доступен на Android-устройствах (версия 8+), на iOS 15 и выше, на ПК с Windows 10 или macOS 14 и выше. В конце августа сообщалось, что клиент мессенджера вышел для Linux с рядом дистрибутивов.