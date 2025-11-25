Минэнерго Казахстана: повреждение здания КТК в РФ не повлияло на экспорт нефти

В министерстве отметили, что ситуация находится на контроле

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Березнюк/ ТАСС

АСТАНА, 25 ноября. /ТАСС/. Повреждение административного здания терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске при атаке беспилотников на город не повлияло на экспорт нефти из Казахстана по этому трубопроводу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго Казахстана.

"На текущий момент транспортировка и отгрузка казахстанской нефти на экспорт через систему КТК осуществляются в штатном режиме, в соответствии с утвержденным графиком. Касательно инцидента 25 ноября: по имеющимся данным, повреждения получил административный корпус морского терминала. Данное обстоятельство не повлияло на производственный процесс. Прием нефти от грузоотправителей на казахстанском участке ведется без ограничений", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что ситуация находится на контроле и заверили, что проинформируют при поступлении дополнительных сведений.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Как сообщал губернатор региона Вениамин Кондратьев, ранения получили шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах: Геленджике, Краснодаре, Новороссийске, Туапсинском и Динском районах.

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки.